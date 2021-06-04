Сотрудника российской авиакомпании задержали по подозрению в педофилии

В Москве 16-летняя школьница пожаловалась психологу на домогательства отчима, работающего в российской авиакомпании. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам десятиклассницы, мужчина приставал к ней в течение двух последних лет — ложился к ней в постель и прикасался к ее интимным местам. Девочка рассказала об этом матери, но она не смогла уйти от мужа из-за тяжелого материального положения. Чтобы справиться с психологической травмой, девочка обратилась к специалисту, которая передала информацию о педофиле в полицию.

37-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»).

Ранее в мае полиция задержала в Нальчике 58-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми. По версии следствия, жертвами россиянина стали две девочки, одной из которых было семь, а другой девять лет.