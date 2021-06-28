Ученый объяснил желание США собрать биоматериалы россиян

США собирали у россиян биоматериалы, чтобы выяснить, почему российские солдаты выносливее американских. Об этом рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

Он пояснил, что в Америке была запущена специальная программа по сбору синовиальной (суставной) жидкости, позволяющей организму дольше выполнять какую-либо работу и быстрее восстанавливаться. «Наш солдат считается более выносливым, чем у них», — указал он.

В октябре 2017 года президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что некие силы с непонятной целью занимаются сбором биологического материала россиян по всей стране, делая это целенаправленно и профессионально. Позднее в Кремле пояснили, что заявление главы государства основано на информации российских спецслужб, а под сборщиками биоданных имелись в виду некоторые эмиссары и неправительственные организации.

Позднее представитель учебного авиакомандования ВВС США Бо Дауни рассказал, что работы специалистов Пентагона с биологическим материалом россиян связаны с изучением опорно-двигательного аппарата. По его словам, исследования проводятся для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами. «Поскольку первоначально поставщик — расположенная в США компания — предоставил образцы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения», — сказал собеседник агентства.