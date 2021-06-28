Участница реалити-шоу оказалась эскортницей

Видео участницы популярного британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Шеннон Сингх (Shannon Singh) обнаружили на популярном сайте для взрослых. Оказалось, что до проекта девушка зарабатывала на жизнь с помощью эскорт-услуг. Об этом сообщает The Sun.

22-летняя шотландка появилась на сайте для взрослых под псевдонимом Алекса Кэмпбелл (Alexa Campbell). В опубликованном видео полностью обнаженная девушка позировала на кухне перед камерой.

«Я хочу хорошо питаться и хорошо отдыхать, хочу красивую одежду. Это небольшая плата за меня», — заявила героиня ролика. Когда оператор спросил ее, что она может дать взамен, та ответила: «Все, что захотите».

Девушка добавила, что мечтает стать успешной моделью и ни в чем себе не отказывать, однако на момент съемок ролика у нее не было такой возможности. Видео закончилось тем, что Сингх отправила в камеру воздушный поцелуй.

Ранее другая героиня Love Island Хлоя Берроуз (Chloe Burrows) призналась, что неравнодушна к женатому мужчине, у которого есть дети. Романом с отцом чужих детей она похвасталась во время вступительного слова