Героиня реалити-шоу похвасталась романом с женатым мужчиной-отцом

Героиня британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Хлоя Берроуз (Chloe Burrows) призналась, что неравнодушна к женатому мужчине, у которого есть дети. Романом с отцом чужих детей она похвасталась во время вступительного слова, сообщает The Mirror.

«Вы могли бы подумать, что в городе есть подходящие мужчины, но на деле их нет. Большинство из них женаты или имеют подруг, поэтому они "под запретом". На самом деле это не запрет. Я имею в виду, что неравнодушна к женатому мужчине», — заявила 25-летняя жительница Оксфордшира.

Берроуз также раскрыла детали романа. Она рассказала, что встретила возлюбленного на работе. Тогда ей показалось, что между ними завязалась любовь с первого взгляда. Но вскоре начальник девушки напомнил ей, что у ее нового партнера есть жена и дети.

«Это не значит, что я не звоню ему по выходным в пьяном виде», — добавила героиня реалити.

Девушка предостерегла других участниц проекта о том, что их партнеры могут влюбиться в нее. По словам Берроуз, она не планирует целенаправленно отбивать чужих мужчин: это произойдет только в том случае, если человек ей действительно сильно понравится.