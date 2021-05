Звезда реалити-шоу записала откровенный ролик и была заблокирована

Звезда реалити-шоу «Остров любви» (The Love Island) Эмбер Гилл (Amber Gill) возмутилась тем, что ее откровенный ролик заблокировали в социальной сети TikTok. Как сообщает Daily Mirror, поводом для запрета стало то, что Гилл танцует в коротких шортах.

23-летняя победительница телепроекта подвергла критике то, что модераторы соцсети удалили пост из ее профиля, хотя она участвовала в популярном тренде, и ее публикация была похожа на те, что делают другие пользовательницы.

По словам Гилл, она записывала ролик в TikTok для челленджа Come On, в котором необходимо танцевать тверк под песню Ники Минаж Anaconda. Девушка подчеркнула, что движения ягодицами нужно выполнять в ритме с композицией.

В клипе участница реалити была одета в черный костюм, состоящий из топа и мини-шорт. Гилл считает, что единственной причиной для удаления ее ролика по «причине нарушения принципов сообщества» могло быть то, что эту одежду посчитали слишком откровенной.

Однако британская знаменитость возмутилась тем, что эти правила не всегда соблюдаются. Так, она показала другое видео с пользовательницей, где та еще более откровенно танцует под песню Минаж. По ее словам, этот ролик не был удален и все еще доступен для просмотра.

