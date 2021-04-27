Неожиданное признание звезды реалити-шоу впечатлило зрителей

Звезда британского реалити-шоу Googlebox («У телека») Мэри Киллен (Mary Killen) впечатлила зрителей, рассказав о своих необычных пристрастиях. О неожиданном признании героини сообщает The Mirror.

Мэри появилась на шоу со своим мужем Джайлзом (Giles). Во время общения с супругом она сказала, что ненавидит, когда сотрудники службы безопасности в аэропорту не обыскивают ее, а пропускают без досмотра.

Джайлз удивился, что его жена наслаждается прикосновениями незнакомцев. Он пошутил, что Мэри может получить подобную услугу за деньги.

«Я не хочу платить за это, Джайлз, это всего лишь человеческая природа. Это как собака, которая хочет, чтобы ее погладили», — ответила звезда реалити.

Часть зрителей не поверили в сказанное, поэтому решили переспросить у других очевидцев в социальных сетях, не ослышались ли они. «Мэри любят, когда ее обыскивают в аэропорту… Что?» — написал один из пользователей. «Да она темная лошадка», — прокомментировал другой.

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