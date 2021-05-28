Бывшая участница российского «Холостяка» раскрыла секреты проекта

Бывшая участница четвертого сезона российской версии шоу «Холостяк», 25-летняя Алла Лагутина рассказала, что на съемках существуют строгие правила, о которых не говорят в эфире. Секреты проекта она раскрыла в интервью «Комсомольской правде».

По словам девушки, она стала участницей в 2016 году, когда героем проекта был певец Алексей Воробьев. На интервью в Москве модель узнала, что на шоу им не дадут высказываться своими словами. «Я хотела рассказать о том, что родилась рядом с озером Байкал — одним из самых красивых мест на планете. Но мне запретили, пояснив, что это никому не интересно», — вспомнила Лагутина.

Девушка охарактеризовала установку от редакторов программы, как «лучше трясти нижним бельем и рассказывать про прошлые отношения». Россиянка отметила, что за кадром у них забирали мобильные телефоны и обыскивали вещи вплоть до нижнего белья.

«Для меня это было крайне унизительно. И темп бешеный: мы с девчонками постоянно ходили голодные и невыспавшиеся», — рассказала она. Лагутина пояснила, что съемки проводятся по пять часов без перерыва, при этом от девушек требуют быть на каблуках. Модель констатировала, что со временем от такого стресса в худшую сторону меняется и характер людей.

Ранее победитель британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Грег О'Ши (Greg O' Shea) поделился с поклонниками закулисными секретами проекта. Он в том числе признался, что создатели программы следили за участниками практически везде.