Победитель реалити-шоу раскрыл закулисье проекта

Победитель британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Грег О'Ши (Greg O' Shea) поделился с поклонниками закулисными секретами проекта. В своих сторис он ответил на несколько вопросов фанатов, сообщает The Mirror.

Во время общения с подписчиками 26-летнего героя реалити попросили рассказать «грязные подробности» того, о чем не подозревали зрители проекта. В ответ на это О'Ши честно рассказал, что создатели программы следили за участниками практически везде.

«В туалете есть камеры. За вами наблюдают пока… ну вы знаете…» — написал он, добавив к сообщению эмодзи с экскрементами. Поклонники шоу не оценили такую новость. Они отметили, что установка камер в туалетах — это «тревожный» и «отвратительный» поступок со стороны руководства.

Ранее другая звезда реалити Меган Бартон-Хэнсон (Megan Barton-Hanson) рассказала об условиях, при которых снимаются сцены секса на площадке. По словам 26-летней Бартон-Хэнсон, зрители смогут увидеть постельные сцены участников только в том случае, если герои шоу разрешат продюсерам показать эти моменты в эфире.