Звезда реалити-шоу рассказала про сцены секса на площадке

Звезда британского реалити «Остров Любви» (Love Island) Меган Бартон-Хэнсон (Megan Barton-Hanson) рассказала об условиях, при которых снимаются сцены секса на площадке. Об этом пишет The Mirror.

По словам 26-летней Бартон-Хэнсон, зрители смогут увидеть постельные сцены участников только в том случае, если герои шоу разрешат продюсерам показать эти моменты в эфире. В противном случае их близость останется за кадром.

Бывшая участница программы призналась, что ее жизнь была бы проще, если бы она притворялась, что не занимается сексом на площадке. «Но я люблю секс, и это было довольно очевидно», — отметила Бартон-Хэнсон, отвечая на вопросы подписчиков.

Ранее другая звезда «Острова любви Зара Макдермотт (Zara McDermott) рассказала о том, как в 14 лет стала жертвой порномести. В 2011 году она отправила интимное фотографии однокласснику, и с тех пор продолжает расплачиваться за свой поступок: ей потребовалось много лет, чтобы оправиться от травмы.