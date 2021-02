Звезду реалити высмеяли за неумение целоваться

Фанаты британского реалити-шоу Celebs Go Dating: The Mansion высмеяли участника Кертиса Притчарда (Curtis Pritchard) за неумение целоваться. На это обратил внимание таблоид The Mirror.

Притчард проводил вечер вместе с другой звездой шоу, 22-летней Кесией (Kesia). Сначала пара разговаривала на кухне, однако в один момент Кесиа резко подошла к мужчине и поцеловала его в губы. После этого она сказала, что идет спать без него.

Зрители с иронией оценили неожиданный поцелуй. В частности, они обратили внимание, что Притчард не умеет целоваться.

«Кертис такой неловкий», — написал один из зрителей. «Мне стыдно за Кертиса», — поддержал его другой комментатор.

