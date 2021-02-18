Звезда реалити-шоу рассказала о шантаже интимным фото

Звезда реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Зара Макдермотт (Zara McDermott) рассказала о том, как в 14 лет стала жертвой порномести. Воспоминания девушки о том, как одноклассник шантажировал ее эротическим фото, а затем распространил его по школе, публикует Daily Star.

Участница шоу отметила, что отправила интимное фото однокласснику в 2011 году. С тех пор она продолжает расплачиваться за свой поступок, заверила Макдермотт. Чтобы оправиться от травмы, девушке потребовалось много лет.

Она также пожаловалась на то, что не получила достаточно поддержки и внимания от учителей. «Ты ожидаешь, что более опытные и взрослые люди, например, учителя проявят сострадание. Но ко мне сострадание никто не проявил», — подчеркнула звезда реалити-шоу.

Девушка подчеркнула, что, когда ее интимный снимок распространился по школе, педагоги хотели лишь избавиться от нее. При этом одноклассник, который рассылал фото, избежал наказания.

Ранее создатели «Острова любви» вывели из шоу одного из участников, Ноа Первиса (Noah Purvis), после того, как стало известно о его съемках в гей-порно. При заполнении заявки на участие в проекте он скрыл этот факт.