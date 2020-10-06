Порноактер попал в тюрьму за домашнее видео и отказался считать себя виноватым

Бразильский порноактер Фабрицио да Силва Клаудино (Fabricio Da Silva Claudino), попавший в тюрьму за то, что втайне от своего бывшего возлюбленного снял с ним домашнее порно и выложил его на сайте OnlyFans, заявил о своей невиновности. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда гей-порно был выпущен под залог размером в пять тысяч долларов. После этого он заявил, что планирует обжаловать приговор. Бразилец намерен подать заявление об отказе от признания вины.

Клаудино опубликовал видео и фото со своим бывшим партнером летом 2019 года. Спустя два месяца его арестовали. Суд посчитал его виновным в 15 случаях непристойного поведения, в том числе в порномести.

На суде его бывший партнер, с которым они состояли в отношениях в течение пяти месяцев, сказал, что публикация ролика негативно повлияла на его карьеру, психологическое состояние и отношения с другими людьми. «Мое достоинство продали за 12 долларов и 99 центов», — отмечал экс-возлюбленный порноактера и утверждал, что никогда не сможет вернуться к прежней жизни.

Ранее создатели реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) объяснили, почему выгнали Ноа Первиса (Noah Purvis) — одного из участников программы. Решение было принято после того, как стало известно о съемках Первиса в гей-порно.