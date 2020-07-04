В Британии задумали сажать в тюрьму за публикацию интимных переписок

Этим летом в Великобритании могут ввести уголовное наказание за угрозы обнародовать личную переписку и интимные фото без разрешения на то владельца. Теперь этот вид кибербуллинга задумались приравнять к сексуальному насилию. Об этом пишет издание The Telegraph.

Сейчас в Англии и Уэльсе за публикацию чужих интимных фотографий можно получить до двух лет тюрьмы, в Шотландии — пять лет. Введенный в Великобритании на фоне пандемии коронавируса карантин вскрыл новую проблему: службы психологической помощи получили рекордное число обращений после угроз и давления со стороны адресатов интимной переписки.

Как пояснила изданию Dazed менеджер службы психологической помощи Софи Мортимер, запертые на самоизоляции с родственниками или абьюзерами люди стали уязвимее, чем объясняется рост случаев домашнего насилия. Причиной порномести она назвала неосторожность при онлайн-знакомствах, весь часто бывает, что собеседник в Сети оказывается не тем, за кого себя выдает.

По мнению профессора юриспруденции Даремского университета Клер МакГлинн, рост случаев виртуального насилия стал последствием повышенного использования интернета и социальных сетей на карантине. Она пояснила ВВС, что стресс, проблемы и депрессия, возникшие у людей на фоне пандемии, могли обострить абьюзивные наклонности у психически неуравновешенных партнеров.

Софи Мортимер посоветовала людям, столкнувшимся с угрозами опубликовать личные сообщения и фотографии, обращаться в службу поддержки, а также удалять интимные переписки.

Ранее 37-летний отец семейства рассказал о том, как 19-летняя подруга его дочери стала присылать ему интимные фото и оказывать знаки внимания, а он в ответ заблокировал ее. Мужчина обратился к пользователям сети за советом.

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