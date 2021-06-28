Умер бывший вокалист Skid Row

Скончался бывший вокалист американской глэм-рок группы Skid Row Джонни Солинджер. Об этом участники коллектива сообщили в Facebook.

«Мы опечалены новостью о смерти нашего брата Джонни Солинджера. Мы мысленно вместе с его семьей, друзьями и фанатами», — написали в публикации Skid Row. Артист умер в возрасте 55 лет.

Причиной смерти стала печеночная недостаточность, с которой музыкант боролся долгое время. В мае текущего года Солинджер рассказал в соцсетях, что врачи давали неутешительный прогноз. Вокалист также жаловался, что принимал ежедневно по семь разных лекарственных препаратов и ему необходимо было откачивать жидкость из брюшной полости «каждые пару дней». Также он говорил, что у него, как и у многих деятелей музыкальной индустрии, нет медицинской страховки, поэтому ему тяжело было получить надлежащий уход. Известно, что исполнитель собирал средства на свое лечение.

Джонни Солинджер родился 7 августа 1965 года в Далласе. Он был вокалистом в Skid Row с 1999-го по 2015 год.