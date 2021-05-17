Бразильский певец умер в 23 года после падения из окна отеля

Бразильский певец Кевин Насименто Буэно, известный как MC Kevin, умер в 23 года после падения из окна отеля. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел 16 мая в Рио-де-Жанейро. Исполнитель упал с пятого этажа и был госпитализирован в критическом состоянии. Врачам не удалось его спасти, музыкант скончался в больнице.

Уточняется, что MC Kevin погиб всего через две недели после свадьбы — ранее он женился на адвокате Деолане Безерре. Церемония бракосочетания состоялась в Мексике. Ранее артист был женат на Эвелин Гусман, у пары есть дочь Сорайя.

У популярного певца из Сан-Паулу было более 8,5 миллиона подписчиков в Instagram. Его ролики набирали миллионы просмотров на YouTube, а на стриминговом сервисе у артиста было более 1,8 миллиона постоянных слушателей. Музыкант прославился благодаря таким хитам, как O Menino Encantou a Quebrada, Cavalo de Troia, Pra Inveja é Tchau и Veracruz.