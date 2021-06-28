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Сонливость в дневное время оказалась признаком опасной патологии

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Фото: Pixabay

Врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что сонливость в дневное время оказалась признаком опасной патологии.

По словам специалиста, сонливость днем и бессонница ночью могут указывать на проблемы с печенью. «Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость», — сказал он.

Врач отметил, что на проблемы с этим органом указывают также такие симптомы, как желтизна кожных покровов и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье.

Для того, чтобы сохранить здоровье печени, собеседник телеканала посоветовал придерживаться средиземноморской диеты, употреблять омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты, а также давать организму физические нагрузки.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская рассказала, как восстановить работу печени, не прибегая к медикаментозному лечению. По ее словам, одним из наиболее эффективных способов запустить работу печени являются соки. Одними из самых полезных диетолог назвала морковный и тыквенный. Особое внимание эндокринолог уделила минеральной воде, особенно, если в ней содержится гидрокарбонат кальция. Также в список вошел кофеин, который активирует выделение ферментов печени, влияющих на метаболизм.

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