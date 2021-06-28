Топ-менеджера «Газпрома» заподозрили в растрате

В Ставрополье задержали руководителя компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Сергея Бондаренко по делу о крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета, говорится, что уголовное дело против Бондаренко возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение»).

«По данным следствия, в феврале 2019 года подозреваемый с целью уменьшения стоимости служебного автомобиля марки "Тойота" модели "Ленд Крузер 200" произвел вмешательство в одометр, в результате чего пробег автомобиля был значительно увеличен, а сам одометр поврежден», — говорится в сообщении.

По данным следователей, после этого подозреваемый через подставных лиц выкупил машину у «Газпром газораспределение Ставрополь» за 890 тысяч рублей и передал ее своему отцу. Размер причиненного ущерба оценили в полтора миллиона рублей. Решается вопрос о помещении Бондаренко под стражу.