Шутка Путина над ошибшимся топ-менеджером «Газпром нефти» попала на видео

Шутка президента России Владимира Путина над топ-менеджером «Газпром нефти» Александром Дюковым из-за ошибки в объеме инвестиций в Московский нефтеперерабатывающий завод до 2025 года попала на видео. Запись в четверг, 23 июля, опубликовала пресс-служба Кремля.

Представитель компании во время видеосвязи в связи с запуском комплекса нефтепереработки «Евро+» оговорился и занизил планируемый объем вложений на 100 миллиардов, до 250 миллиардов рублей. Топ-менеджер сразу же исправился и принес извинения. Однако президент России обратил внимание на оговорку и пошутил над накинутой сверху сотне миллиардов.