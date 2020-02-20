Путин начал выступление перед офицерами ФСБ с вопроса «Испугались?»

Видео: t.me/rt_russian

Президент России Владимир Путин в начале выступления на коллегии ФСБ обозначил вопросы, которые стоят на повестке дня, после чего спросил у офицеров: «Испугались?» Как сообщает в четверг, 20 февраля, Telegram-канал «RT на русском», в этот момент микрофон главы государства начал издавать посторонние звуки.

«Подведем итоги работы по этим ключевым направлениям, обсудим основные задачи на ближайшую перспективу... Испугались?» — пошутил российский лидер.

В ходе выступления Путин поставил ФСБ задачу обеспечить во время празднования 75-летия Победы в России самый высокий уровень защиты. Он также отметил, что ждет от ведомства оперативной работы по пресечению всех призывов к агрессии и насилию.

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