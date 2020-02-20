Путин поблагодарил ФБР перед офицерами ФСБ

Москва благодарна ФБР США за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге, и будет отвечать коллегам тем же, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед офицерами ФСБ. Его цитирует ТАСС в четверг, 20 февраля.

«Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация)», — сказал он.

Глава государства также поручил ФСБ обеспечить самый высокий уровень защиты во время праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы.

30 декабря прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что американская сторона по линии спецслужб передала информацию о готовящемся теракте в Петербурге. По его словам, этот акт более чем красноречиво говорит о результативности сотрудничества спецслужб России и США.

Днем ранее благодарность американскому коллеге в ходе телефонного разговора выразил Владимир Путин.

27 декабря ФСБ задержала двоих подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. Злоумышленники дали признательные показания.

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