Путин поставил задачи ФСБ

Во время празднования 75-летия Победы в России должен быть обеспечен самый высокий уровень защиты. Соответствующую задачу поставил ФСБ президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер, выступая на коллегии ФСБ, отметил, что ждет от Службы оперативной работы по пресечению всех призывов к агрессии, насилию и проявлений национализма.

Путин также сообщил, что благодарен США за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге и добавил, что будет отвечать тем же. По словам главы государства, активность зарубежных спецслужб в России не снижается, и ФСБ должна действовать надежно и эффективно в плане контрразведки.

Президент России ранее поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России. Материалы были переданы по линии спецслужб.

В ноябре глава государства на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий сообщил, что сотрудники ФСБ с начала года предотвратили 39 преступлений террористической направленности.

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