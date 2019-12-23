Путин обратился к полпреду с фразой «верни колбасу, все прощу»

Президент России Владимир Путин пошутил над своим полномочным представителем в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который взял палку колбасы на сельскохозяйственной выставке в Адыгее. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости в понедельник, 23 декабря.

Глава государства с улыбкой попросил полпреда вернуть продукт на прилавок. «Верни колбасу, все прощу», — добавил Путин.

В апреле 2016 года президент рассказал, что Россия в 90-е годы едва не утратила космическую отрасль, пытаясь променять ее на колбасу. Он отметил, что власти вовремя опомнились и в последнее десятилетие начали вкладывать в ракетно-космическую отрасль большие средства.

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