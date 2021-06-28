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Курский губернатор поручил силовикам «отработать» его недовольных подписчиков

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Роман Старовойт
Роман Старовойт
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил своих подчиненных вместе с силовиками «отработать» недовольных подписчиков его социальных сетей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в понедельник, 28 июня.

Главе региона не понравились комментарии под его постом об акции «Свеча памяти», которая прошла 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. В рамках акции в Курске на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» были выложены поминальные свечи.

В частности, подписчики назвали акцию памяти «пластиковым мусором» и предложили открыть в Курске зоопарк с названием концлагеря, пишет портал kurskcity.ru.

На еженедельной планерке Старовойт назвал авторов предложения подлецами, отметив, что «открытость — не вседозволенность. «Я прошу с силовиками отработать этих двух персонажей», — сказал он.

Глава региона также пожелал лично встретиться с экоактивисткой Юлией Чугуновой, которая под фотографией в Instagram возмутилась большим количеством бесполезного пластикового мусора. «Я прошу эту гражданку отыскать, давайте проведем профилактическую беседу. Я бы просто в глаза ей посмотрел», — сказал Старовойт.

Другой непонравившийся губернатору комментарий был оставлен мужчиной под постом во «ВКонтакте».

В комментарии журналистам «Коммерсанта» Юлия Чугунова отметила, что уважает труд Старовойта и против встречи с ним. По ее словам, произошло простое недопонимание».

49-летний политик руководит областью с сентября 2019 года.

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