Глава региона извинился перед автором жалобы Путину за экскремента

Глава Башкирии Радий Хабиров отчитал мэра Сибая Рустема Афзалова, обозвавшего экскрементом автора обращения к президенту о плохой экологической ситуации в городе, передает в понедельник, 18 февраля, радиостанция «Говорит Москва».

«Вы совершили очень серьезную ошибку. Оскорблять человека нельзя… Я вместо вас извиняюсь перед тем, кого вы имели в виду,

и считаю, что на этом инцидент исчерпан», — сказал губернатор на оперативном совещании.

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14 февраля сообщалось, что Афзалов отказался извиняться за оскорбление активиста, так как конкретной фамилии и имени он не называл. «Я в целом сказал, чтобы таких людей у нас не было», — сказал градоначальник

В комментарии «Business FM Уфа» мэр Сибая сказал, что автор видеообращения к президенту России Владимиру Путину — это человек, живущий в Баймаке, который регулярно бьет жену и имеет множество судимостей, поэтому он «козел и непонятный экскремент», недостойный представлять интересы жителей перед главой государства.

С ноября прошлого года в законсервированном карьере Учалинского горно-обогатительного комбината не прекращается тление руды, ставшее причиной образования смога в Сибае. Жители города жалуются на проблемы со здоровьем, вызванные превышением допустимой концентрации диоксида серы. Детям здесь приходится гулять в противогазах.

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