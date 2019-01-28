Жители Сибая заставили детей гулять в противогазах

Дети города Сибая (Республика Башкортостан) вынуждены ходить играть на улицу в противогазах, чтобы не оказаться под воздействием смога, окутавшего город еще в ноябре 2018 года. Об этом пишет региональный ресурс Proufu.ru и в качестве доказательства прилагает соответствующее видео.

По мнению издания, родители выбрали такую «униформу», чтобы дать возможность своим отпрыскам проводить время на улице и при этом не попадать под воздействие вредных выбросов. «Бедные дети! Бедный народ!» — комментируют ролик жители города.

26 января сообщалось о том, что школьник Арслан Каипкулов, мечту которого исполнил президент России Владимир Путин в рамках проекта «Мечтай со мной», снял сюжет о проблемах с экологией в родном Сибае.

Школьник рассказал, что в городе с ноября прошлого года стоит смог и запах серы из-за тления руды на неработающем карьере. Каикулов поговорил о проблеме с местными чиновниками и жителями. Примечательно, что репортаж был снят на камеру, подаренную президентом РФ. По словам школьника, люди охотнее соглашались на беседу, увидев его с видеокамерой.

Жители Сибая начали жаловаться на проблемы со здоровьем из-за смога в ноябре. В середине января власти города начали выдавать местным жителям активированный уголь и медицинские маски. Также в Сибае решили задействовать две вентиляционные установки для разгона смога.

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