Репортаж о смоге и запахе серы в российском городе сняли на камеру Путина

Школьник из Башкирии Арслан Каипкулов, мечту которого исполнил президент России Владимир Путин в рамках проекта «Мечтай со мной», снял репортаж об экологических проблемах родного города Сибая. Сюжет появился на ГТРК «Башкортостан» в пятницу, 25 января.

Каипкулов рассказал, что в городе с ноября стоит смог и запах серы из-за тления руды на неработающем карьере. Школьник взял интервью у чиновников и местных жителей. Репортаж был снят на камеру, которую ему подарил российский лидер. По словам школьника, люди охотнее соглашалась на беседу, увидев его с видеокамерой.

Подросток признался, что теперь мечтает снимать репортажи для башкирского филиала государственного канала. «Мы отметили, что Каипкулов снимал, как профессиональный оператор, очень правильные ракурсы при съемке, были рады его репортажу, он очень ответственно отнесся к делу», — рассказал РИА Новости представитель телеканала.

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Глава государства исполнил мечту тяжелобольного подростка 25 декабря. В столице для него организовали персональную экскурсию на самолет президента. 20 января подросток поделился итогами посещения самолета Путина Ил-96. Тогда ему удалось снять интерьер самолета и пообщаться с сотрудниками борта №1.

Жители Сибая жаловались на проблемы со здоровьем из-за смога с середины ноября. В середине января администрация города начала выдавать местным жителям активированный уголь и медицинские маски. Также в Сибае решили задействовать две вентиляционные установки для разгона смога.

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