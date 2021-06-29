Протестующие против монархии в африканской стране сожгли машины и магазины

Демонстрация против абсолютной монархии в африканской стране Эсватини переросла в насильственные столкновения протестующих и военных на улицах. Об этом сообщает RT. Видео с места событий опубликовал в Twitter местный политический журналист Силе Мавузо (Sihle Mavuso).

Отмечается, что участники протестов сожгли несколько магазинов и машин. На кадрах можно увидеть большое здание, полностью охваченное огнем. Оно расположено рядом с крупным супермаркетом, из которого быстро выбегают люди. По информации издания, несколько человек погибли в результате ответных действий армии.

Мавузо отметил, что граждане королевства требуют демократических реформ и отмены абсолютной монархии. Они выступают за ограничение полномочий действующего короля и назначение премьер-министра. Поводом для разрушительных действий местных жителей стал недавно принятый закон, который запрещает распространять петиции о демократических реформах.

Королевство Эсватини — небольшое государство в Южной Африке без выхода к морю. Король Мсвати III управляет страной на протяжении 35 лет, с 1986 года. Как сообщает RT, монарх известен своим расточительным образом жизни. В 2019 году сообщалось, что он купил на государственные деньги 120 автомобилей BMW и 19 Rolls Royce для своей семьи. У Мсвати III 15 жен. В апреле 2011 года жители Эсватини также организовывали протесты с требованиями свергнуть короля, но их жестко разогнала полиция.