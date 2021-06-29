Мужчина отменил свадьбу из-за неправильного карри и тут же женился на другой

Житель индийского округа Кендуджхар, штат Орисса, отменил свадьбу после того, как семья невесты приготовила не то карри. Об этом сообщает издание News 18.

В среду, 23 июня 2021 года, 27-летний Рамакант Патра (Ramakant Patra) собирался жениться на девушке из деревни Бандхагаон. Мужчина и его родственники прибыли на место церемонии, где их встретили родные невесты и проводили к праздничному столу.

Когда семьи обсуждали детали свадьбы, Патра попросил в день торжества приготовить карри из баранины. Однако на свадебном столе его любимого карри не оказалось, было приготовлено другое, без баранины, и жених возмутился. Между семьями жениха и невесты разгорелся скандал. В итоге жених наотрез отказался участвовать в свадебном торжестве и ушел, несмотря на уговоры невесты остаться.

В тот же день Патра женился на другой девушке из того же района.

Ранее сообщалось, что невеста пригрозила отменить свадьбу из-за отказа жениха сбрить бороду. Женщина решила, что борода жениха может испортить свадебные фотографии.