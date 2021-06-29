Курский губернатор отозвал приказ силовикам «отработать» его подписчиков

Губернатор Курской области Роман Старовойт отозвал приказ силовикам «отработать» недовольных подписчиков его социальных сетей, который он озвучил накануне. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Анастасию Гурину.

«Губернатор сам читает свои соцсети, он это увидел и вот проявил такую эмоциональную реакцию. Роман Владимирович в сердцах, наверное, проявив излишние эмоции, сказал эту фразу», — объяснила она.

По словам Гуриной, губернатору не нужны извинения от граждан, «он просто хочет встретиться с ними и поговорить».

28 июня Старовойт попросил своих подчиненных вместе с силовиками «отработать» авторов комментариев под его постом об акции «Свеча памяти», которая прошла 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. В частности, подписчики назвали акцию памяти «пластиковым мусором» и предложили открыть в Курске зоопарк с названием концлагеря. На еженедельной планерке губернатор назвал авторов этих высказываний подлецами.