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Курский губернатор отозвал приказ силовикам «отработать» его подписчиков

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт отозвал приказ силовикам «отработать» недовольных подписчиков его социальных сетей, который он озвучил накануне. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Анастасию Гурину.

«Губернатор сам читает свои соцсети, он это увидел и вот проявил такую эмоциональную реакцию. Роман Владимирович в сердцах, наверное, проявив излишние эмоции, сказал эту фразу», — объяснила она.

По словам Гуриной, губернатору не нужны извинения от граждан, «он просто хочет встретиться с ними и поговорить».

28 июня Старовойт попросил своих подчиненных вместе с силовиками «отработать» авторов комментариев под его постом об акции «Свеча памяти», которая прошла 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. В частности, подписчики назвали акцию памяти «пластиковым мусором» и предложили открыть в Курске зоопарк с названием концлагеря. На еженедельной планерке губернатор назвал авторов этих высказываний подлецами.

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