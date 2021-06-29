Американец уехал в джунгли и поселился в коммуне веганов-анархистов

Американец, перебравшийся из США в Эквадор, рассказал о жизни в деревне веганов-анархистов. Об этом пишет издание Metro.

Кевин Уайндер (Kevin Wynder) поселился в веганской коммуне Fruit Haven (Фруктовая Гавань), устроенной в джунглях Амазонки на востоке Эквадора. Ее обитатели избегают мясных продуктов, выращивают фрукты и едят их сырыми. При работе они стараются обходиться без современных технологий, делая исключение только для интернета.

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Коммуна появилась всего три года назад, что ограничивает рацион ее обитателей бананами, папайей и еще несколькими местными фруктами. Другие культуры просто не успели вырасти. «Многим плодовым деревьям требуется больше трех лет, чтобы начать давать плоды», — объясняет Уайндер.

По его словам, у коммуны нет лидеров, и голос каждого ее постоянного жителя имеет одинаковый вес. «Это децентрализованная система руководства, где у каждого равное влияние, — утверждает Уайндер. — Это не иерархия, не иерархическая система. Нам даже приходилось выгонять людей, которые слишком настаивали на том, чтобы сделать ее более иерархической, потому что мы видим, что иерархические системы неустойчивы и не отвечают требованиям коллектива».

Фото опубликовано @fruithavenecovillage

Уайндер снял видео, в котором продемонстрировал свое жилище. «Мне еще нужно сделать пол и стены, дверь, окна и все остальное, — говорит он. — Но крыша есть, то есть формально здесь можно жить».

Помимо постоянных жителей, Fruit Haven принимает волонтеров и гостей, которые могут снимать комнаты за деньги. После шести месяцев в коммуне они могут построить дом — это стоит от пяти до 14 тысяч долларов (364 тысячи — 1,02 миллиона рублей).

Фото опубликовано @fruithavenecovillage

Ранее сообщалось, что преподавательница йоги из Лондона перебралась к нищему любовнику из Перу, который младше ее на 14 лет, и живет в джунглях без водопровода. «Когда каждое утро просыпаешься возле Ромуло под волшебные звуки, которые издают обезьяны-ревуны, перекрикивающиеся под пологом джунглей, понимаешь, что ради этого стоит терпеть все трудности», — считает она.