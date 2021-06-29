Лукашенко решил обсудить с Патрушевым «не подлежащие огласке» вопросы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил обсудить с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым вопросы, «не подлежащие огласке». Об этом белорусский лидер сообщил во время их встречи, передает «Интерфакс — Запад».

Лукашенко заявил, что хотел бы обсудить наедине с Патрушевым вопросы, «которые не подлежат публичной огласке». «Но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям», — добавил глава государства.

По его словам, «всегда есть о чем поговорить, особенно в это непростое время». «Внимательно наблюдал за вашими заявлениями, выступлениями — абсолютно совпадают с точкой зрения не только моей, но и наших специалистов», — сказал Лукашенко.

Он пообещал Патрушеву поделиться с ним информацией «по важнейшим вопросам».

Ранее Лукашенко заявил о внешних силах, желающих порвать Белоруссию на куски. «Не будет порядка — у нас нет перспектив. Нас опять разделят на куски, порвут и куда-то присоединят», — сказал президент на встрече с жителями Свислочи.