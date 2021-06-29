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Юрист рассказал о правовой основе для обязательной вакцинации

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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

Российская Конституция позволяет ввести обязательную вакцинацию. Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

Он указал, что права человека в России имеют приоритетное значение, но Основной закон позволяет ограничивать права и свободы «в мере, необходимой для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

25 июня Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратились к правительству с просьбой ввести обязательную вакцинацию для всех взрослых россиян, кроме тех, у кого достаточно антител или есть противопоказания к прививке. Авторы инициативы отмечают, данная мера позволит остановить распространение инфекции и уберечь предприятия от закрытия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь, напомнил, что в России де-факто и де-юре обязательной вакцинации нет. «Регионы вводят условия для работы в некоторых областях, но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан», — пояснил он.

Первой обязательную вакцинацию части населения ввела Москва. Вслед за ней такое же решение приняли власти Московской, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской и Тамбовской областей. Также такие меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Смоленске, Ненецком автономном округе, на Сахалине и в Краснодарском крае.

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