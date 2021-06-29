Госдеп вновь порекомендовал не ездить в Россию

Госдепартамент США вновь порекомендовал американцам не ездить в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В министерстве особенно советуют не посещать такие регионы, как Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, «из-за риска быть похищенным», а также Крым, который Вашингтон не признает частью России. Американские дипломаты также отметили, что ряд американцев были необоснованно задержаны на российской территории.

Последний раз Госдеп озвучивал подобную рекомендацию 8 июня.

Ранее посол США в России Джон Салливан оценил ситуацию с выдачей виз россиянам. Он отметил, что Москва и Вашингтон работают над этим вопросом, ситуация представляет взаимный интерес. По словам Салливана, к нему часто обращаются американские компании, обеспокоенные невозможностью получить визы для работающих на них россиян.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.