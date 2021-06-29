Шесть туристов погибли при крушении парома на Бали

Шесть туристов погибли в результате крушения пассажирского парома около берегов индонезийского острова Бали, еще восемь человек ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Шесть человек погибли, среди них трое мужчин и три женщины», — сообщили агентству в органах.

Так, 29 июня у берегов острова Бали затонуло судно, перевозившее 50 человек. По предварительным данным, на борту находился 41 пассажир и 15 членов экипажа, а корабль направлялся с острова Ява на Бали.

Также известно, что Посольство России в Индонезии сделало запрос в профильные службы страны о наличии на судне российских туристов. О причине инцидента не сообщается, к месту крушения направили спасательные корабли.

Ранее в июне сообщалось, что четыре человека погибли при крушении воздушного шара в американском штате Нью-Мехико. Корзина оборвалась и рухнула на землю вместе с отдыхающими. На борту находились по меньшей мере пять человек.