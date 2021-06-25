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Пожар в школе боевых искусств унес жизни 18 человек

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Фото: China Photos / Getty Images

18 человек погибли и еще 16 пострадали в результате пожара в школе боевых искусств Чжэньсин в китайской провинции Хэнань. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что пожар начался рано утром. Причины возгорания пока не установили. Полиция задержала директора учебного центра до выяснения обстоятельств инцидента. Воспитанники практиковались в боевых искусствах круглосуточно, школа работала в формате интерната. На момент происшествия в школе находились 34 ученика, пожар унес жизни более половины. Большинство погибших были детьми.

По информации издания, пострадавших доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь. Родители выживших рассказали, что им не дают увидеться с детьми.

13 июня сообщалось, что как минимум 11 человек погибли в результате взрыва природного газа в городе Шиянь в Китае. Взрыв произошел на территории жилого комплекса в районе Чжанвань. Там располагается самый большой продовольственный рынок: взрыв разрушил около 40 киосков.

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