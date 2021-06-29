Умер режиссер фильма «Место под солнцем»

Умер российский режиссер игрового и документального кино Александр Воропаев. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Александра Алексеевича», — говорится в публикации. Причина смерти не уточняется. Режиссеру было 80 лет.

Воропаев в 1969 году окончил операторский факультет ВГИК, а затем устроился работать оператором в студии «Мосфильм». С 1982 года он начал снимать собственные картины. Среди его работ — «На краю бездны», «Место под солнцем», «На пороге», «Не забудь оглянуться», «Лучшая дорога нашей жизни», «Василиса Мелентьева» и «Клан». Он также снял документальные ленты «Страна аланов» и «Святого Георгия слово».

17 мая стало известно, что скончался режиссер игрового и документального кино Николай Малецкий. Малецкий был членом Гильдии кинорежиссеров России. За свою жизнь он снял восемь игровых фильмов, включая «Завтрак с видом на Эльбрус».