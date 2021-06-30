Выставленные на продажу джинсы с нелепыми отверстиями рассмешили покупателей

Дизайнер выставил на продажу джинсы с самодельными отверстиями и рассмешил покупателей. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о брюках из денима розового цвета бренда Levi's. Модельер, имя которого не указано, сделал в них множество вырезов и потертостей и выставил на продажу в интернет-магазине Depop за 87 фунтов стерлингов (девять тысяч рублей).

Пользователи сети сочли дизайн джинсов нелепым и посмеялись над ним в комментариях в Twitter. «Кто сделал эти дыры? Фредди Крюгер?», «Сразу видно, что над дизайном работал Эдвард Руки-ножницы», «Если есть фотография, на которой продавец одет в эти штаны, то я хочу немедленно ее увидеть», «Посмотрите на это, и на самую старую пару брюк в мире, которая находится в идеальном состоянии», «Как их вообще надевать?» — писали они.

Ранее июне покупательница приобрела бикини в интернет-магазине, ошиблась с размером и рассмешила пользователей сети. На размещенных в сети кадрах Сара Лилли (Sara Lilley) продемонстрировала на камеру новые вещи. Речь идет о раздельном купальном костюме сине-оранжевого цвета. На видео женщина показала, что размер топа бикини оказался чересчур маленьким, и ее грудь выпадает из него. При этом она упомянула, что заказала комплект размера L.