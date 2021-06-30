Путин назвал главный «золотой запас» России

Президент России Владимир Путин назвал главный «золотой запас» страны во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет на Youtube.

«Главный наш золотой запас — это даже не те 600 с лишним миллиардов долларов, которые накопили в Центральном банке и в министерстве финансов. Главный золотой запас России — это люди. Говорю это не для красного словца. Не для того, чтобы кому-то понравиться. А потому, что искренне убежден, что так оно и есть на самом деле», — заявил глава государства.

Путин отметил, что россияне — в высшей степени духовный народ, который имеет очень глубокие исторические и культурные корни.

«Это всегда важно. А в современном мире важно вдвойне, втройне», — подытожил он.

Ранее российский лидер в ходе прямой линии отметил, что президент подчиняется народу и раскрыл способ «выдержать все напасти».