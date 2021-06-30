Советский плакат о здоровом образе жизни вызвал споры в сети

Пользователь Reddit с ником filosoful опубликовал советский плакат, пропагандирующий отказ от алкоголя и курения. Изображение, посвященное здоровому образу жизни, вызвало споры среди пользователей сети.

На плакате была нарисована девушка, вальяжно курящая сигарету и пьющая вино. Напротив нее изобразили парня, рядом с которым лежали теннисные ракетки. «Вино не пьешь! Не куришь! Какой же ты мужчина!» — обращалась героиня к нему. Под ее словам была сформулирована мораль плаката: «Взгляд у девицы переменится, когда на ней пьянчуга женится».

Однако дискуссию среди пользователей сайта вызвал не антиалкогольный посыл изображения, а блюдо, которое ел ложкой мужчина: перед ним стояла наполненная большими белыми шарами высокая ваза. Многие комментаторы признались, что не смогли идентифицировать ее содержимое.

«Серьезно, что такое он ест?» — задался вопросом tod315. Одни комментаторы в ответ на это посчитали, что герой плаката употреблял в пищу вареные яйца, однако их смутило то, что блюдо подали в высокой вазе, и то, что он ел их ложкой. Другие в шутку предположили, что блюдо было наполнено снежками. «Типичная для конца месяца диета из ледяного супа», — поиронизировал 1senseye. Юзер под ником ForgotUsername98767 же предположил, что на плакате изобразили чернобыльский овес.

Однако в итоге комментаторы решили, что мужчина ел мороженое. Несколько пользователей вспомнили, что в конце 80-х и начале 90-х этот десерт подавали в подобной посуде во многих странах Восточной Европы. Мужчина с ником Grim_n_Evil добавил, что к мороженому нередко добавляли фрукты, взбитые сливки и шоколад.