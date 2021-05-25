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Советский плакат об «американской свободе» восхитил иностранцев

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Изображение: Reddit

Пользователей Reddit восхитил советский плакат 1960-х годов, посвященный правам чернокожих жителей Америки. Пост с политической карикатурой набрал более 37 тысяч лайков и множество одобрительных комментариев от жителей разных стран.

«Свобода в Америке негру знакома. Вот она — хижина дяди Тома», — гласила подпись на картинке. При этом на самом плакате был изображен чернокожий заключенный, одетый в красно-белую одежду, отсылающую к полоскам на флаге США, и смотрящий на звездное небо в окне — еще одна деталь, содержащая аллюзию на символ государства.

«Пропагандистские плакаты — это потерянная форма искусства. Они были очень, очень хороши, а лучшие из них отлично били по болевым точкам», — прокомментировал neohellpoet из Хорватии. «Посыл передан отлично, особенно учитывая, что это правда», — добавил YouDumbZombie. «Это и сегодня удивительно умный и проникновенный образ вне зависимости от его происхождения», — подчеркнул dsswill из Нидерландов.

Некоторые, однако, обвинили авторов плаката в лицемерии. «Удивительно, что в СССР выпускали такие плакаты, несмотря на то, что они делали с собственными меньшинствами и политическими диссидентами», — укорил карикатуристов alexmikli из Исландии.

В то же время многие не согласились с этой точкой зрения. «Говорите об СССР что угодно, но они точно знали, как делать пропаганду», — написал pistruiata из Румынии. «Как только на Reddit упоминаешь Россию или Китай, люди сразу демонстрируют полный список всех нарушений прав человека в этих странах начиная со Средневековья. Удивительно, что к Америке и странам Европы относятся по-другому», — возмутился Ellahluja из Финляндии.

«Хижина дяди Тома» — роман Гарриет Бичер-Стоу, вышедший в 1852 году и направленный против рабовладения в США. Произведение вызвало широкий резонанс, после публикации писательница получала множество писем с угрозами от сторонников рабства.

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