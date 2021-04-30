Фото американской «буханки» рассердило пользователей сети

Пользователей Twitter рассердила фотография в аккаунте «Исторические Фото», на которой изображен американский автомобиль Jeep Forward Control. Описание снимка в посте рассорило юзеров сети: одни посчитали формулировку некорректной, другие же, наоборот, согласились с подписью.

На черно-белом фото был показан произведенный в середине XX века автомобиль компании Jeep. В описании говорится, что машина является прообразом советской «буханки» УАЗ-450. В комментариях юзеры стали активно обсуждать, насколько верно такое утверждение. В результате мнения разделились.

«Зато у нас стабильно! Выпускаем по сей день!» — заметил AlexByl. r_krim высказался в поддержку советского УАЗа, подчеркнув, что «"буханка" однозначно круче и до сих пор актуальна — потому что надежнее». Пользователь zarechni уверен, что в России «буханку» будут делать вечно. «Это как "Ирония судьбы", шашлык под гаражами или гордость о размерах необъятной родины», — посчитал автор комментария.

Юзер KtoToChitaet, наоборот, иронично отреагировал на эти утверждения. «Я десятки статей уже из интереса перелопатил, везде "ну зырьте, вроде похожи", ни документов, ни мемуаров, ни чертежей», — аргументировал он свои сомнения в «родстве» двух автомобилей. Его поддержал cmdfidel, заявив, что наброски «буханки» и ее первые прототипы появились еще до премьеры нового авто Jeep.

Ранее пользователей Twitter смутила фотография накрытого стола перед свиданием. В описании к снимку утверждалось, что он был сделан в советские времена, однако в комментариях многие посчитали описание неправильным.