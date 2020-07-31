Фото с Гитлером и «прототипом» автомата Калашникова рассорило пользователей сети

Пользователи Twitter поспорили из-за фотографии в аккаунте «Исторические Фото», на которой изображен Адольф Гитлер и штурмовая винтовка. Описание снимка в посте рассорило юзеров сети: одни посчитали формулировку некорректной, другие же, наоборот, согласились с подписью.

На фото конструктор Хуго Шмайссер демонстрирует Гитлеру немецкое оружие StG 44. В описании говорится, что винтовка «впоследствии стала прототипом автомата Калашникова». В комментариях юзеры стали активно обсуждать, насколько верно такое утверждение. В результате мнения разделились.

«StG 44 и АК 47 — разные автоматы от слова совсем», — написал 07droni. С ним согласились и другие юзеры. «Посмотрите на затвор, на газовый механизм, УСМ. Они просто разные», — отметил supertoxic42. По словам Zvezdochet_SM, достаточно изучить схемы и чертежи, чтобы понять, что StG 44 не прототип Калашникова.

Были и те, кто поддержали утверждение о «прототипе». Так, AllhimikRu опубликовал фото советского автомата и немецкой винтовки и посчитал, что их конструкции очень похожи. В пользу этой версии комментаторы также писали о том, что Шмайссер работал в СССР после окончания Второй мировой.

Ранее пользователи Twitter посчитали доказательством нищеты СССР фотографию, на которой была запечатлена девушка в шляпе из газеты. Многие написали, что это являлось следствием бедности советских граждан.