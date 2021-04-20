Фотография «культурного вечера» с девушкой в СССР смутила пользователей сети

Пользователей Twitter смутила фотография накрытого стола, опубликованная в аккаунте «Исторические Фото». В описании к снимку утверждалось, что он был сделан в советские времена, однако в комментариях многие посчитали описание неправильным и заявили, что блюда и напитки тогда подавались по-другому.

На фотографии были запечатлены две тарелки с картофельным пюре и котлетами, а также компот, ломтики черного хлеба и соленые помидоры. «Магнитола, котлеты и компот. Пригласил девушку культурно провести вечер», — говорилось в описании к снимку. Однако в комментариях многие посчитали такую формулировку некорректной, причем по разным причинам.

Одни указали, что на заднем плане фотографии вовсе не магнитола, а радиола. Другие написали, что на самом деле в стаканах был чай, а не компот — в емкостях не было осадка. Юзер с ником spin_o_rama предложил свою версию: «Мне кажется это портвешок (портвейн — прим. «Ленты.ру») в стаканах, прям вкус почувствовал».

Были и те, кто засомневался в том, что снимок был сделан в советское время. Так, пользователь ZzestZeroiZze указал на то, что хлеб «порезан по-ресторанному», а пюре не взбито ложкой в форме волны. С похожей критикой выступил и eclipsee69: «Хлеб так не нарезали, новодел».

По мнению VByro2013, описание некорректно еще и потому, что для свиданий не готовили такой простой ужин. «Ну уж больно примитивно. Я и не видел, чтобы к такому столу в СССР девушек приглашали. С дороги проголодавшегося накормить, такой вариант могу допустить. Но девушку в гости?» — удивился автор комментария.

Ранее пользователи Twitter поспорили из-за фотографии колбасы, продававшейся в Советском Союзе. Одни пользователи уверяли, что им очень нравился ее вкус, а другие заявляли, что ее производили из некачественных компонентов.