Челябинские судомоделисты установили мировой рекорд

Команда Челябинской области победила в общем зачете на Кубке и первенстве России по судомодельному спорту в классе кордовых моделей. На чемпионате России сборная заняла второе место, сообщает «Комсомольская правда — Челябинск».

В общей сложности спортсмены из Челябинской области завоевали 21 награду.

Как сообщает издание, соревнования прошли на озере Чертовица в центре Брянска. Участниик должны были разогнать свои мини-лодки до максимальной скорости. В состав команды Челябинской области вошли четверо юниоров и восемь взрослых спортсменов. Взрослые выступали на чемпионате и Кубке, дети – на Кубке и первенстве России.

По два первых места в разных дисциплинах заняли взрослые Анатолий Караваев, Дмитрий Долгих и Ирина Киселева. По одному «золоту» у юниоров Ангелины Муравьевой, Ивана Васильев и, Глеба Иванова. В копилке спортсменов также награды за вторые и третьи места.

Глава областной Федерации судомодельного спорта Дмитрий Долгих на соревнованиях в Брянске установил рекорд скорости. «Мне удалось разогнать лодку до 290 километров в час. До этого на чемпионате мира был (не мною) установлен рекорд 285 километров в час, — рассказал он. Спортсмен уточнил, что в этом году челябинские моделисты не смогут побороться за рекорды на международном уровне, так как всемирные состязания отменили из-за пандемии коронавируса.