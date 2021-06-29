Алтайский спортсмен стал призером Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе

Алтайский спортсмен Сергей Каменский стал серебряным призером Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе. Об этом сообщает «Катунь 24».

Уточняется, что стрелок из Бийска занял второе место в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из трех положений (с колена, лежа, стоя). С результатом 458,6 россиянин уступил 1,4 балла украинскому спортсмену Сергею Кулишу. Кубок мира по пулевой стрельбе проводится в хорватском городе Осиек с 22 июня по 3 июля 2021 года.

Медаль Кубка мира стала для Каменского третьей по счету — ранее россиянин выигрывал золото в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, и серебро по дисциплине стрельбы из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров. Также в 2016 году алтайский спортсмен стал серебряным призером Олимпийских игр.

Ранее в марте российские биатлонисты заняли второе место по итогам эстафеты на этапе Кубка мира в Чехии. Сильнейшими в гонке стали представители сборной Германии. Российские биатлонисты выиграли серебряные медали. Третий результат показали норвежцы.