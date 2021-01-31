Российские биатлонисты завоевали бронзу в супермиксте на чемпионате Европы

Сборная России по биатлону показала третий результат в супермиксте на чемпионате Европы в Польше. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителями гонки стали немецкие биатлонисты. Штефани Шерер и Юстус Штрелов преодолели дистанцию за 35 минут и одну секунду. Вторую строчку заняли спортсмены из Франции: Эмильен Клод и Каролин Коломбо. Российские биатлонисты завоевали бронзу. Отечественная команда выступала в составе Ларисы Куклиной и Евгения Гараничева.

Российские спортсмены отстали от лидеров на 26,7 секунды. До последней стрельбы у Гараничева и Куклиной сохранялись шансы на завоевание золотых медалей.

Чемпионат Европы по биатлону стартовал 24 января и завершится 31 января. Последняя гонка турнира — смешанная эстафета. В общем зачете лидируют сборные Польши и Латвии, в активе которых по две золотые медали. У российской команды три бронзы и одно серебро.

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