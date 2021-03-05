Российские биатлонисты выиграли серебро в эстафете на Кубке мира

Российские биатлонисты заняли второе место по итогам эстафеты на этапе Кубка мира в Чехии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сильнейшими в гонке стали представители сборной Германии. Российские биатлонисты выиграли серебряные медали. Третий результат показали норвежцы.

На заключительном этапе эстафеты россиянин Эдуард Латыпов сумел догнать лидирующую группу и финишировать вторым. Он продемонстрировал безошибочную стрельбу.

Женская сборная России осталась без медалей по итогам эстафеты 4 марта. Спортсменки уступили лидерам из команды Швеции 51,6 секунды и заняли седьмое место.

Восьмой этап Кубка мира завершится 7 марта. 6 марта состоится мужской спринт.