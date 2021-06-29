Названы российские участники этапов Гран-при по фигурному катанию

Названы российские участники этапа мирового Гран-при по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), передает Sport24.

На американском этапе Гран-при, который пройдет в Лас-Вегасе, в женском одиночном катании Россию представит Александра Трусова. На этапе в Ванкувере выступят Алена Косторная, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева. Анна Щербакова выступит на этапе в Чунцине.

В Гренобле в одиночном катании вновь выступят Косторная и Щербакова. Заключительный этап серии Гран-при пройдет в Сочи. В нем примут участие Туктамышева и Валиева. Таким образом, в предстоящем сезоне не выступят Алина Загитова и Евгения Медведева.

Серия Гран-при откроется соревнованиями в Лас-Вегасе. Они пройдут с 20 по 24 октября.