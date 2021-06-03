Фото российской фигуристки в топе с глубоким декольте восхитило подписчиков

Фото российской фигуристки Елизаветы Худайбердиевой в топе с глубоким декольте восхитило подписчиков. Снимок доступен в Instagram спортсменки.

18-летняя фигуристка попозировала в белой майке в Сочи. В комментариях юзеры оценили красоту спортсменки. «Да просто Богиня! Без вариантов!», «У меня ноги подкашиваются...», «Не перестаю любоваться вашей красотой», — писали они.

Фото опубликовано @lkhudaiberdieval

В мае Худайбердиева рассказала об оскорблениях из-за нерусской фамилии. Спортсменка вспомнила, что в школе неоднократно сталкивалась с буллингом. Фигуристка сталкивалась с ненавистью из-за своего происхождения: отец Худайбердиевой родом из Узбекистана.

В данный момент Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным. С другими партнерами она выиграла бронзу на юниорском чемпионате России и серебро на мировом первенстве среди юниоров, а на взрослом Кубке России одержала победу в первом этапе турнира.