Российская фигуристка рассказала об оскорблениях из-за нерусской фамилии

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала об оскорблениях из-за нерусской фамилии. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка вспомнила, что в школе неоднократно сталкивалась с буллингом, причем обидные слова чаще звучали за спиной. Фигуристка сталкивалась с ненавистью из-за своего происхождения: отец Худайбердиевой родом из Узбекистана.

Худайбердиева также отметила, что из-за предвзятого отношения стремилась как можно лучше освоить русский язык. Спортсменка призалась, что ей до сих пор неприятно, если она допустила ошибку в письменной речи.

18-летняя Худайбердиева выступает в парном катании. В 2019 году она выиграла бронзу на юниорском чемпионате России и серебро на мировом первенстве среди юниоров. В 2020-м уже на взрослом Кубке России она одержала победу в первом этапе турнира.

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